Il corpo senza vita di un uomo, dall'età apparante di almeno sessant'anni, è stato rinvenuto questa mattina in via Uruguay alla periferia Nord-Ovest di Milano, tra le file di auto parcheggiate. Ancora non è nota l'identità del corpo, né se le cause del decesso: senza segni evidenti di violenza, l'ipotesi più accreditata al momento è quella di un malore.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo. La polizia ha transennato l'area impedendo l'accesso, per consentire agli agenti della scientifica di portare a termine i rilievi del caso prima di rimuovere il corpo. Allertato, come da prassi, il magistrato di turno che ha aperto un fascicolo per stabilire le cause della morte.