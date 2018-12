in foto: il calciatore dell’Inter Lautaro Martinez coinvolto in un incidente oggi pomeriggio a Milano

Il calciatore dell'Inter Lautaro Martinez è rimasto coinvolto in un incidente stradale in piazza Buonarroti a Milano, zona San Siro. Questo pomeriggio il giocatore neroazzurro si trovava a bordo della sua Porsche Boxter, quando avrebbe investito una donna in sella alla sua bicicletta. La signora, 37 anni, è stata soccorsa e trasportata in ospedale. Stando a quanto si apprende, non sarebbe in gravi condizioni.

La dinamica dell'incidente è ancora da chiarire ed è ora al vaglio degli agenti della Polizia locale intervenuti sul posto per i rilievi del caso. L'attaccante argentino dell'Inter non ha subito conseguenze. L'incidente è avvenuto precisamente alle 15 e 35 di oggi pomeriggio. La signora è stata soccorsa e trasportata in ambulanza in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli.