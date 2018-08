in foto: Il boa salvato dall’Enpa a Milano.

Un piccolo boa è stato ritrovato nella serata di ieri, venerdì 10 agosto, da una pattuglia dei carabinieri che passava in quel momento su via Costantino Baroni a Milano. Un gruppo di persone, infatti, aveva notato la presenza del piccolo animale sul davanzale della finestra di uno scantinato, segnalandolo così alle forze dell'ordine. I militari dell'arma, notata la presenza del servente, hanno così telefonata agli operatori dell'ENPA, chiedendo loro un intervento sul posto.

Recuperato il piccolo rettile, la stessa ENPA ha poi lanciato un appello su internet per ritrovare il proprietario. "Questo piccolo esemplare potrebbe essere scappato dalla propria teca", si legge in una nota pubblicata dall'ente sul proprio profilo di Facebook, "viste le dimensioni davvero ridotte basta infatti una piccola fessura per trovare una via di fuga. Per questo motivo, confidiamo che il proprietario, per poterlo riavere, possa riconoscere il proprio boa e si metta subito in contatto con la nostra associazione".

"Nel caso invece si trattasse di abbandono, ci teniamo a ricordare che questo è un reato penale", ha proseguito Ermanno Giudici, presidente di ENPA Milano. "Riuscire a trovare una sistemazione per questi animali nel caso in cui il proprietario non si riesca a rintracciare è davvero un grosso problema, sia per le nostre ridotte disponibilità di spazio che per il fatto che non esistano strutture preposte".