Dopo aver rapinato una farmacia non ha esitato a puntare la pistola contro la polizia e a sparare: ma proprio nel maneggiare l'arma si sarebbe ferito. Protagonista dell'episodio un giovane rapinatore, che è stato successivamente fermato dalla polizia all'ospedale Humanitas di Rozzano, a sud di Milano. A riportare la vicenda Cesare Giuzzi sul "Corriere della sera": tutto è nato da una rapina a mano armata compiuta da una banda di giovani malviventi martedì sera a una farmacia in via Boifava, zona Gratosoglio. In tre, pistola in pugno, si sono fatti consegnare qualche centinaia di euro dopo aver minacciato la farmacista: poi sono fuggiti a bordo di un solo scooter, successivamente risultato rubato. Lo scooter è stato intercettato dalla polizia in via Gratosoglio: ne è nato un inseguimento conclusosi con uno schianto del mezzo a due ruote contro un ponticello pedonale.

È a questo punto che uno dei rapinatori ha esploso due colpi di pistola contro la polizia che non ha risposto al fuoco. I tre giovani malviventi sono poi fuggiti a piedi, facendo così scattare la caccia all'uomo. La polizia ha fermato per prima una ragazzina, che non ha però fatto il nome dei suoi complici. In seguito gli agenti hanno fermato tre persone all'Humanitas: tra loro ci sarebbe il ragazzo che si è ferito alla mano sparando verso la polizia e due altri ragazzi che hanno affermato di averlo trovato ferito e a torso nudo e di averlo accompagnato in ospedale. La posizione di questi ultimi è al vaglio degli inquirenti, che continuano a indagare per chiarire meglio la dinamica di quanto accaduto e individuare l'altro rapinatore: i malviventi sarebbero tutti giovani della zona con piccoli precedenti a loro carico.