in foto: Immagini di repertorio

Hanno rubato merce per un valore totale di 26mila euro. Vittima la boutique di Louis Vuitton in Via Montenapoleone a Milano, da dove un gruppo di ladri ha sottratto ben undici colli tra borse e capi d'abbigliamento. È accaduto mercoledì pomeriggio quando intorno alle 19.30 i vigilanti hanno lasciato incustodito per qualche minuto il retrobottega del negozio del celebre brand francese. I malviventi si sono così intrufolati nel magazzino a cui si accede da via Bagutta 1 e hanno portato via ben undici scatole: al loro interno i preziosi capi d'abbigliamento e le borse firmate Louis Vuitton. Merce del valore di 26mila euro, che era stata da poco consegnata al negozio da un corriere. I carabinieri stanno ora visionando le immagini di sorveglianza della zona per ricostruire quanto accaduto nei dettagli e cercare di individuare i colpevoli.