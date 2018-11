in foto: Le immagini dell’incidente condivise dal rapper Ghali su Instagram

Spavento all'aeroporto di Milano Linate, dove giovedì mattina intorno alle 10,30 si è verificato un incidente tra un aereo e un furgoncino: quest'ultim, avrebbe colpito un'ala del velivolo in quel momento in sosta. Secondo quanto si apprende, l'aereo, un Az1293, di Alitalia, era al finger in attesa della partenza per Napoli. A bordo, tra i 76 passeggeri, che non hanno riportato ferite, anche il rapper Ghali, diretto nella città partenopea, per il concerto in programma stasera. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram diverse storie per raccontare l'accaduto.