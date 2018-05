La fiction irrompe nella realtà e diventa occasione di festa. Accade domenica 27 maggio a Milano, in via Piero della Francesca. In occasione della festa di quartiere che animerà la lunga strada milanese, ricca di locali e negozi, uno dei ristoranti che si affacciano sulla via, "La Pulperia" che si trova al civico 75, ha pensato bene di "arruolare" il "Professore" e gli altri personaggi della famosa serie tv spagnola "La casa de papel" ("La casa di carta" in italiano) per invitare tutti i clienti a trascorrere un pomeriggio e una serata all'insegna del divertimento. Dalle 17 fino a notte fonda i clienti della "Pulperia" potranno assaggiare particolari menù tapas ispirati ai personaggi della serie che tanto successo ha avuto anche in Italia, accompagnati da birra Estrella Galicia e soprattutto da fiumi di sangria, che sarà offerta gratuitamente ai partecipanti.

Tanti gli eventi in programma in via Piero della Francesca

L'evento organizzato dalla "Pulperia" è comunque solo uno dei tanti che animeranno via Piero della Francesca, che per l'occasione resterà chiusa al traffico. Dalle 10 alle 19 le auto non potranno circolare e lasceranno spazio a tante attività per bambini (giochi, gonfiabili, musica) e per adulti: food truck, esposizione di oggetti di design, arte, foto, manufatti artigianali e altro ancora. Tante le attività che saranno proposte dai negozi che si affacciano sulla via: tra gli eventi segnaliamo un workshop gratuito di fotografia, curato da Enzo Mangalaviti, che si terrà dalle ore 15.30 alle 19 presso Gogol'ostello Caftè letterario, in via Privata Chieti, 1. La festa di quartiere "I colori di Piero" è organizzata dall'Associazione commercianti di via Piero della Francesca.