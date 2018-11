in foto: Artigiano in Fiera a Milano

Si chiama "Artigiano in Fiera" ed è una delle fiere più attese dell'anno a Milano. Nove giorni di esposizioni per gli amanti dell'artigianato: un'occasione unica per acquistare, ammirare e toccare con mano prodotti fatti a mano provenienti da tutto il mondo. Quest'anno l'appuntamento è dall'1 al 9 dicembre, a Rho Fieramilano e ad accompagnare gli acquisti dei più curiosi e appassionati ci sarà anche il sito web di e-commerce tutto nuovo ideato da Artimondo. La società che da anni si occupa dell'organizzazione di Artigiano in Fiera e dello sviluppo di strategie per favorire la crescita degli artigiani italiani, ha ideato una piattaforma totalmente nuova: sei lingue e migliaia di prodotti legati a food, beauty, fashion e home living selezionati uno ad uno per qualità e autenticità. Secondo gli ultimi dati in Italia le aziende artigianali, realtà radicate nel territorio e legate alla tradizione, sono in continuo aumento e contano oltre tre milioni di lavoratori. "Artimondo, da sempre, valorizza gli artigiani come massima espressione del lavoro manuale, della cura e dell’amore verso sé stesso, gli altri e il territorio che lo circonda – ha dichiarato il presidente di Ge.Fi. Spa e fondatore dell’e-commerce, Antonio Intiglietta – i loro prodotti, che considero delle vere e proprie eccellenze, finalmente accessibili e alla portata di tutti. Il pubblico a cui Artimondo si rivolge è quello che prova a fare scelte di acquisto consapevoli, prendendosi il tempo per conoscere prodotti e produttori per arrivare ad avere uno stile di vita più sano, in tutti gli ambiti: dal mangiare, al bere, alla cura del corpo".