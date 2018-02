Milano e tutta la Lombardia si sono risvegliate nella morsa del gelo: le temperature, che di notte hanno toccate punte di meno sei gradi nel capoluogo meneghino, non sono aumentate di molto, ed alle otto di stamattina la colonnina di mercurio non superava il meno tre con il quale la popolazione del capoluogo ha iniziato la nuova settimana.

La situazione generale, comunque, non sembra destare particolari problemi per quanto riguarda le possibili criticità: stando a quanto riferito dalla Polizia Municipale, a Milano non ci sono grossi problemi legati alla viabilità o altre criticità. Qualche lamentela si è registrata solo da chi, stamattina, ha dovuto vestirsi come un esquimese per recarsi al lavoro: ma la circolazione, nel complesso, è stata regolare e senza particolari problemi. Pochi gli interventi dei Vigili del Fuoco, intervenuti per lo più per casi di routine: particolare attenzione, nelle prossime ore, verrà dedicata ad eventuali scoppi di tubi a causa del gelo.

Le temperature resteranno comunque al di sotto dello zero anche nei prossimi giorni, ed almeno fino a mercoledì. Lentamente, da giovedì la colonnina di mercurio riprenderà a salire: non sono escluse tuttavia precipitazioni nevose, ma quest'ultime dovrebbero avere carattere prettamente "temporaneo" e dunque non dovrebbero portare particolari problemi. Nei giorni successivi, invece, le temperature aumenteranno gradualmente, e questo porterà sempre meno freddo nella regione ed anche sul capoluogo meneghino.