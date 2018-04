Paura a Milano dove in una sparatoria avvenuta in un appartamento, due uomini sono rimasti feriti. Uno dei due è in grave condizioni, mentre il secondo avrebbe riportato solo ferite superficiali. Si tratterebbe di due persone dell'est Europa, ma la dinamica è tutt'ora sotto vaglio delle forze dell'ordine che indagano sulla vicenda, avvenuta nella mattinata di oggi, sabato 14 aprile.

L'episodio è avvenuto in un appartamento di via Sant'Erlembardo, una traversa di viale Monza, zona Gorla, a due passi dal Parco di Villa Finzi, nella zona nord-orientale di Milano. Un uomo avrebbe aperto il fuoco contro i due feriti, entrambi di origini romene, per cause ancora in corso di accertamento. Uno dei due sarebbe stato ferito al torace ed alla schiena, ed è stato portato d'urgenza all'ospedale Niguarda in condizioni gravi e sarebbe anche in pericolo di vita; l'altro avrebbe riportato solo ferite superficiali alla testa, ed è stato portato al San Raffaele. Sulla vicenda indagano ora i carabinieri della compagnia Monforte: pare che l'uomo che ha aperto il fuoco conoscesse almeno uno dei due uomini feriti, mentre è mistero sulle cause che avrebbero portato a sparare contro i due feriti.