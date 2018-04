È tutta da ridere la nuova edizione di "Milano da leggere", iniziativa del Sistema bibliotecario di Milano nata nel 2016 per far conoscere e diffondere la lettura digitale attraverso testi dedicati al racconto della città. Fino al prossimo 30 giugno sarà possibile scaricare gratuitamente dieci e-book che raccontano il capoluogo lombardo in chiave umoristica e ironica. Enrico Bertolino, Gino&Michele, Walter Fontana e Beppe Viola sono solo alcuni degli autori i cui testi possono essere scaricati liberamente dal sito internet dedicato all'iniziativa e in tutti i corner diffusi per la città, anche nelle fermate della metropolitana. Basterà inquadrare con i propri smartphone i Qr code e decidere il formato del libro da scaricare.

La terza edizione di Milano da leggere è realizzata con la collaborazione di Atm in qualità di partner tecnico, degli editori Bompiani, Feltrinelli, Laurana, Mondadori, Rizzoli e grazie alla disponibilità degli autori e degli eredi dei diritti. Queste le opere che potranno essere scaricate gratis: "Pirla con me" di Enrico Bertolini, "Morti di nebbia" di Umberto Domina, "Non ho problemi di comunicazione" di Walter Fontana, "Neppure un rigo in cronaca" di Gino&Michele, "Due milanesi alle piramidi" di Giuseppe E. Luraghi, "Che pioggia di sberle, bambola" di Carlo Manzoni, "Diario futile di un signore di mezza età" di Marcello Marchesi, "Il turpe squisito" di Umberto Simonetta, "Cochi&Renato: Preistoria di una coppia chiusa in un Pozzetto" di Beppe Viola e "Milanesità. Istruzioni per l'uso" del sito "Il Milanese imbruttito". Spazio dunque all'ironia, spunto per risate ma anche riflessioni. La seconda edizione dell'iniziativa era stata dedicata alla Milano "noir", con gialli e thriller degli scrittori Scerbanenco, Olivieri, Biondillo, Carcano, Colaprico, Crapanzano, De Angelis, Gurrado, Luzzi e Tuzzi. Nella prima edizione di "Milano da leggere", invece, erano stati proposti testi prevalentemente fuori diritti d'autore.