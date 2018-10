Una rottura accidentale in un'autocisterna ha portato alla perdita di acido cloridrico sulla carreggiata: tanta paura, ma nessun ferito sulla tangenziale Nord di Milano, con annessi problemi al traffico veicolare dovuti al temporaneo restringimento della carreggiata per permettere la messa in sicurezza dell'autocisterna e della tangenziale stessa.

E' accaduto quest'oggi, sull'A52 Tangenziale Nord di Milano, all'altezza del km 12+200 direzione sud, in località Paderno Dugnano. Una cisterna di 26.000 litri ha subito la perdita di acido cloridrico a causa di una rottura accidentale, ma fortunatamente le forze dell'ordine sono intervenute rapidamente scongiurando ogni pericolo. Il tratto interessato è stato ristretto ad una sola corsia per il passaggio del traffico, con qualche disagio per gli automobilisti. Il Nucleo NBCR assieme ad altri mezzi dei Vigili del Fuoco sono giunti sul posto per la messa in sicurezza: è stato necessario richiamare anche una cisterna per il travaso dell'acido sul posto. Il foro che si era creato e dal quale fuoriusciva invece l'acido cloridrico è stato invece bloccato con tecniche apposite. Non si sono registrati feriti, ma solo qualche disagio alla circolazione.