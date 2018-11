in foto: L’incidente (Foto LaPresse)

Spavento ieri sera per i passeggeri di un tram che stava transitando in via Cesare Correnti, a Milano. Un tratto di rotaia ha infatti ceduto sotto il peso della vettura facendola sobbalzare e poi fermare. Fortunatamente nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. L'episodio ha però causato disagi agli stessi passeggeri e a tutti gli automobilisti: la strada, tra Carrobbio e corso Genova, è stata chiusa al traffico per consentire ai tecnici di Comune e Atm di riparare il guasto e rimuovere il tram. Le linee 2 e 14 sono state deviate durante lo svolgimento dell'intervento tecnico. Sull'episodio è arrivato il commento della consigliera comunale del gruppo misto, Silvia Sardone: "È inaccettabile che a Milano si circoli su binari danneggiati: Comune e Atm non possono sottovalutare questo problema comune a parecchie zone della città. L'attenzione sulle infrastrutture percorse dai mezzi pubblici a Milano deve essere massima – prosegue l'ex "pasionaria di Forza Italia nella nota – basta farsi un giro della città per accorgersi che parecchi tratti di rotaie non sono ben saldati o accompagnati da enormi buche ai loro lati. Per evitare conseguenze ben peggiori di quelle di ieri in via Cesare Correnti è bene che Comune e Atm si diano da fare con interventi strutturali per garantire la sicurezza e l'incolumità dei passeggeri".