Milano, camion dei rifiuti si ribalta e finisce sui binari del tram: un ferito

L’episodio è avvenuto stamattina attorno alle 7 in via Repetti, nel tratto in cui la linea tranviaria passa per l’inizio di via Mecenate. L’automezzo si è ribaltato ed è finito sui binari, bloccando il traffico della linea 24, che da piazza Fontana arriva a Vigentino. Ferito in maniera lieve l’autista.