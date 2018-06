Boom di ingressi in piscina a Milano. Sono stati circa 3.300 le persone che si sono concesse un primo assaggio d'estate già lo scorso fine settimana. Complici il caldo intenso e le temperature che hanno sfiorato i 30 gradi. Grazie alla colonnina di mercurio che è salita vorticosamente già i primi di giugno, i centri balneari di Milanosport hanno proposto al pubblico un'apertura anticipata che si è rivelata un successo. In tantissimi, grandi e piccini si sono tuffati in acqua: prima in classifica è stata la piscina Romano con 1276 ingressi, seconda il Lido con 1095 ospiti e infine l'Argelati dove sono stati staccati 967 biglietti.

Piscine e centri balneari: aperture e orari

La stagione balneare milanese partirà ufficialmente il 9 giugno. Tutto pronto nei centri di Milanosport: sabato prossimo apriranno Argelati, Lido e Romano e le tre vasche esterne della Cardellino, del Saini e della Sant'Abbondio. Ancora presto per il centro balneare Scarioni per il quale si dovrà attendere il 30 giugno. Gli impianti resteranno aperti fino al 2 settembre tutti i giorni dalle ore 10 alle 19, tranne il giorno di chiusura settimanale che varia da struttura a struttura. Anche quest'anno il Saini rimarrà aperto tutti i mercoledì, dal 13 giugno fino al 11 luglio, fino alle 20.30.

Estate 2018: le attività da fare

Non solo relax e tuffi in piscina per refrigerarsi dalla calura: tante le attività gettonate come il tennis, il calcio e il fitness. All'interno degli impianti, inoltre, sono presenti palestre luminose e una ludoteca per bambini. Nei centri sportivi è possibile praticare anche il minigolf.