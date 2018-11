Milano, apre la Trattoria Nennella al Duomo: pasta e patate gratis per l’inaugurazione

Grande attesa a Milano per l’apertura della Trattoria di Nennella al Duomo, replica meneghina della storia trattoria omonima napoletani che si trova invece ai Quartieri Spagnoli. Per l’occasioni presenti anche i patron della sede napoletana: all’evento, pasta e patate gratis per tutti, con vino a volontà.