Incubo finito per una donna di Milano, perseguitata nell'ultimo periodo da un suo ex che non si rassegnava alla fine della loro relazione. L'uomo, un 49enne italiano di San Giorgio su Legnano, nel milanese, è stato arrestato dai Carabinieri della stazione di Parabiago e tradotto in carcere con l'accusa di stalking e danneggiamenti.

Stando alle ricostruzioni delle forze dell'ordine, l'uomo aveva avuto una breve frequentazione di qualche mese con la donna, una sua coetanea, interrotta la scorsa estate. A quel punto, con la rottura della loro relazione, sarebbe iniziata una vera e propria persecuzione: dai messaggi minatori alle aggressioni vere e proprie, tanto che la donna alla fine si era trasferita a Parabiago presso l'abitazione dei propri genitori. Ma anche lì l'uomo l'aveva rintracciata, proseguendo le molestie. Addirittura, nei giorni scorsi avrebbe dato fuoco all'auto di un'amica della vittima che era andata a trovarla. I Carabinieri, nel corso di una perquisizione, hanno rinvenuto anche una scatola di "diavolina" che si usa per accendere la legna, la stessa che sarebbe stata usata per dare fuoco alla vettura dell'amica della donna.