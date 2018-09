in foto: Pattuglie della polizia stradale (Foto di Massimo Sestini)

Inseguimento e sparatoria ieri notte per le vie di Milano. Attorno alle 3.30 del mattino un'auto è stata fermata dalla polizia a un posto di blocco in via Moretti. Al volante della vettura c'era un ragazzo di 26 anni, che era però senza patente: il giovane avrebbe finto di fermarsi ma è poi ripartito a tutta velocità. Non è chiaro se nel tentativo di fuga abbia cercato di travolgere di proposito un agente: fatto sta che il poliziotto ha sparato alcuni colpi di pistola cercando di mirare alle gomme dell'auto. Il 26enne è riuscito però a far perdere le sue tracce dopo un inseguimento tra le vie di Quarto Oggiaro e Comasina, alla periferia del capoluogo lombardo. Poche ore dopo è stato però rintracciato grazie al numero di targa della vettura: gli agenti sono risaliti all'uomo che aveva noleggiato l'auto in leasing, una Golf. L'uomo ha detto di averla "subaffittata" a una ragazza, che ha detto a sua volta di averla prestata al fratello. Ed era proprio quest'ultimo alla guida dell'auto: gli agenti lo hanno rintracciato in casa sua, mentre era in compagnia di una ragazza che era con lui sulla vettura durante i concitati momenti dell'inseguimento. La ragazza è stata denunciata per favoreggiamento: il 26enne, pregiudicato, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio.