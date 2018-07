in foto: Immagine di IlMeteo.it

Si preannuncia un giovedì instabile a Milano e nelle Regioni del nord Italia. Il 12 luglio nel capoluogo lombardo si alterna un tempo nuvoloso e parzialmente nuvoloso, con possibili piogge e temporali nell'arco della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 21 e i 29 centigradi.

Le previsioni del tempo in Lombardia

In tutta la Regione Lombardia, il clima è afoso ma le temperature non superano i 30 centigradi. le infiltrazioni fresche in quota da Ovest mantengono una certa variabilità durante la mattinata, con piovaschi sui settori centro-occidentali. Nel resto della giornata il tempo migliorerà. Tra tarda sera e notte locali temporali non esclusi sui settori nord-occidentali regionali. Vento debole a tutte le quote.

Le previsioni del tempo nel nord Italia

Le previsioni del tempo per giovedì 12 luglio nel nord Italia sono brutte. Come riporta i sito di IlMeteo.it Si attende qualche temporale in Piemonte, sulle Alpi e sulle Prealpi, anche in Emilia, isolati sulla Liguria di ponente. Il tempo sarà invece soleggiato altrove. Le temperature saranno stazionarie e non subiranno cambiamenti significativi.