Scordatevi il clima mite delle ultime settimane. Da domani e per tutta la prossima settimana su Milano e la Lombardia, neve, pioggia e freddo. Un parziale miglioramento si potrebbe avere a partire da venerdì. Una prima perturbazione investirà il Nord Italia a partire dalla serata di oggi, con nevicate attese anche a bassa quota sotto quota cinquecento. Lunedì 5 febbraio abbondanti piogge e nevicate nelle zone montane, martedì attesa una tregua per il maltempo, mentre mercoledì e giovedì ancora pioggia.

Allerta metro per la neve.

La sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia diramato un avviso "di ordinaria criticità (codice giallo) per rischio neve sulle zone omogenee NV-01 (Valchiavenna, provincia di Sondrio), NV-02 (Media-Bassa Valtellina, Sondrio), NV-03 (Alta Valtellina, Sondrio), NV-04 (Prealpi Varesine), NV-05 (Prealpi bergamasche), NV-07 (Valcamonica, Brescia), NV-08 (Prealpi bresciane), NV-09 (Alta pianura varesina), NV-10 (Brianza). La sala operativa chiede di segnalare con tempestività eventuali criticità che dovessero presentarsi sul proprio territorio in conseguenza del verificarsi dei fenomeni previsti, telefonando al numero verde 800.061.160 o scrivendo via mail all'indirizzo cfmr@protezionecivile.regione.lombardia.it".