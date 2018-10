Si è spenta dopo due giorni di agonia la ragazza di 16 anni residente a Medaglie soccorsa in un istituto superiore di Melegnano, comune dell'hinterland Milanese, per una grave crisi respiratoria innescata forse da un attacco d'asma. Quando i medici sono arrivati nell'istituto di piazza Bianchi, la ragazza era già in condizioni gravissime: l'arresto cardiaco è arrivato in pochi minuti dal manifestarsi dei primi sintomi.

Ricoverata d'urgenza al San Raffaele di Segrate, i medici hanno tentato disperatamente di rianimarla ma, dopo l'ingresso in coma ieri avevano già dichiarato la morta celebrale e questa sera hanno constato il decesso della 16enne. Un'intera comunità è ora sotto choc: i compagni di classe, gli amici e i docenti che si stringono in queste ore ai genitori della studentessa. Sulla salma sarà eseguita l'autopsia per accertare le cause del decesso.