in foto: Matteo Salvini indossa la maglia degli alpini (Foto LaPresse)

"Ogni eventuale accostamento dei nostri simboli a situazioni politiche, personaggi politici o altro non è assolutamente promosso né voluto dall'Ana" dice l'associazione nazionale Alpini, sostenendo la critica avanzata dal presidente della sezione milanese Luigi Boffi diretta al ministro dell'Interno Matteo Salvini. Boffi ha scritto al presidente nazionale e ai colleghi di Bergamo per esprimere la sua contrarietà dovuta al fatto che il vicepremier ha indossato la maglietta degli Alpini con i simboli dell'Adunata del Centenario, regalatagli dalla ditta che ha in concessione il marchio, in alcune occasioni pubbliche. "Ne va della nostra credibilità, della nostra autonomia, della nostra serietà – ha detto – Una volta per tutte diciamolo forte: non siamo noi Associazione Nazionale Alpini a seguire la Lega, ma caso mai Salvini che furbescamente cavalca il sentire sincero e senza altri falsi scopi di noi Alpini".

Salvini ha indossato la maglietta degli alpini con i simboli dell'Adunata del Centenario il 20 agosto a Milano, quando ha fatto visita all'Opera Cardinal Ferrari e a Pinzolo, quando durante una diretta Facebook si è toccato il petto e ha detto: "Orgogliosamente indossando la maglia degli alpini che avranno la loro adunata nazionale prossima a Milano".

La risposta della Lega

Dalla Lega ha risposto alla protesta il deputato Fabio Boniardi, chiedendo la rimozione di Boffi dalla guida della sezione milanese: "Un presidente che non conosce le basi dello statuto dell'Ana che ha tra i suoi scopi – ha detto il leghista – proprio quello di ‘dovere verso la Patria' e che ignora che la stessa Ana faccia parte del sistema nazionale di Protezione civile, che fa capo alla presidenza del Consiglio dei ministri con Salvini vice presidente, non può ricoprire il suo ruolo".