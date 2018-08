in foto: Matteo Caccia

Da oltre una settimana non si hanno più notizie di Matteo Caccia, 42enne di Busto Arsizio, in provincia di Varese, scomparso lo scorso 20 agosto nei boschi di Tavigliano, in provincia di Biella. A dare l'allarme sono stati i genitori dell'uomo, preoccupati perché da una settimana non avevano più notizie del figlio. Le ricerche sono iniziate ieri e proseguite nella giornata odierna. Per cercare il 42enne sono impegnate squadre dei vigili del fuoco di Biella e Ponzone, inclusa un'unità cinofila, carabinieri e volontari del soccorso alpino, con l'ausilio di un elicottero. Matteo Caccia conosceva bene la zona in cui sarebbe scomparso, dal momento che la frequentava spesso con la moglie. Le ricerche sono concentrate nella zona del boschetto Sessera. Finora l'unica traccia lasciata dal 42enne è la sua auto, una Seat Leon station wagon blu, che è stata trovata parcheggiata sulla Panoramica Zegna. Su Facebook sono apparsi gli appelli del fratello e della moglie di Matteo. Stando al fratello, il 42enne non darebbe sue notizie dalla sera del 19 agosto. La moglie Marta ha scritto: "Chiunque avesse notizie o informazioni o per avvistamenti è pregato di contattare i carabinieri o me al cellulare 3401864585 o Erica allo 3332460419".