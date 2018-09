Massimo Boldi è stato operato al cuore al San Raffaele di Milano

Massimo Boldi, 73 anni, è stato operato al cuore all’ospedale San Raffaele di Milano per un problema di ostruzione delle coronarie. L’intervento era programmato e l’attore, che ha subito un angioplastica, sta bene e ora affronterà il normale decorso postoperatorio. Boldi da poco ha finito di girare “Amici come prima”, il film che segnerà il suo ritorno in coppia con Christian De Sica.