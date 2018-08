E' tornato a casa ubriaco e ha chiesto alla moglie dei soldi per andare a giocare d'azzardo. Poi, quando la donna si è rifiutata di assecondarlo, l'ha picchiata e l'ha minacciata con una mannaia in mano. E' successo la notte tra il 14 e il 15 agosto a Melzo, Comune in provincia di Milano. L'uomo, un commerciante cinese molto noto a Chinatown, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. A dare l'allarme è stata una delle due figlie, di 20 e 9 anni, entrambe presenti in casa al momento della lite, la più grande ha chiamato i carabinieri. I militari sono arrivati subito sul posto e lo hanno arrestato sequestrando la lama. La donna è stata trasportata all'ospedale di Cernusco sul Naviglio dove è stata medicata per contusioni ed ematomi, riportando una prognosi di 15 giorni.

Minaccia la moglie con una mannaia

Il 47enne già denunciato una volta dalla coniuge cinese, una donna di 43, è rientrato in stato di ebrezza nell'abitazione dove i due vivono insieme, dopo aver bevuto. Al rifiuto della consorte di dargli denaro da spendere per il gioco d'azzardo, l'uomo è andato in escandescenza, preso dalla collera, è andato in cucina e dal cassetto delle posate ha preso una mannaia. Poi, si è scagliato contro la moglie, picchiandola.