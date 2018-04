in foto: Marika Bertocchi – foto Facebook

Marika Bertocchi, 18 anni, è morta in seguito a un incidente avvenuto due sere fa a Sovere, provincia di Bergamo. Appassionata di motociclette, all'altezza di una curva la ragazza non è riuscita a controllare la sua Kawasaki Zx-6r Ninja ed è andata a sbattere contro il guardrail ferendosi gravemente. A dare l'allarme è stato un altro motociclista suo amico. La giovane è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale San Giovanni XXIII di Bergamo, dov'è morta alle 14 di ieri.

Alle 19 e 40 di domenica 8 aprile Marika, residente a Gandino, è finita contro un guard rail mentre stava andando in direzione della Valle Serianna sulla provinciale 54. Per motivi che i carabinieri del nucleo radiomobile di Clusone stanno cercando di accertare, la ragazza ha improvvisamente perso il controllo della sua motocicletta. Insieme a lei c'era un amico (o forse il fidanzato, non è chiaro) che si trovava in sella a un'altra motocicletta e che con Marika aveva appena fatto una escursione in montagna. I due stavano rientrando a casa quando è accaduta la tragedia. La diciottenne aveva già perso il papà Cesare in un incidente stradale a febbraio del 2007. L'uomo, vigile del fuoco, era alla guida di un'autobotte quando ha perso la vita.