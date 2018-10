I furti di biciclette a Milano sono uno dei più grossi disincentivi all'utilizzo delle due ruote a pedali. Per questo, per contrastare i ladri, il Comune ha pensato di creare un registro online delle biciclette, facilmente consultabile e contenente tutti i dati dei proprietari, le foto e le descrizioni delle biciclette con i codici di marcatura. Il sistema di registrazione permetterà di facilitare il recupero delle bici rubate e scoraggiare viceversa la ricettazione. All'archivio potranno accedere anche le forze dell'ordine.

“Si tratta di un passaggio fondamentale per la politica di promozione della ciclabilità sulla quale questa Amministrazione punta dall’inizio del mandato. In questo modo proveremo a contrastare i furti e la ricettazione delle bici, che non solo sono sempre più usate ed amate da chi vive a Milano ma sono diventate centrali nel sistema di mobilità sostenibile e a basso impatto ambientale che stiamo realizzando”, è il commento dell’assessore alla Mobilità Marco Granelli. Il registro sarà utilizzabile da tutti i cittadini dotati di un profilo completo sul portale del Comune di Milano, ma potrà essere utilizzato anche da chi non è residente e utilizza spesso la bicicletta in città. Il cittadino dovrà accedere al sito, registrare la propria bici inserendo foto e informazioni della stessa e poi riceverà un voucher con un primo codice identificativo. Con questo codice si potrà recare presso una delle officine autorizzate dal Comune per ‘marcare' la bici con un nuovo codice emesso dal sistema.