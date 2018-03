Due anziane residenti nell'hinterland di Milano sono state salvate dai loro familiari nelle ultime 48 ore dalle forze dell'ordine. Nel primo caso una donna di 90 anni era costretta a rifugiarsi in casa della figlia in via Monte Popera in zona Rogoredo, per sfuggire alla violenza del nipote che la minacciava per ottenere denaro. Il 34enne dipendente da alcol e cocaina da anni, da anni taglieggiava l'anziana nonna e i genitori per ottenere soldi per acquistare lo stupefacente. L'uomo è stato arrestato per atti persecutori, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale.

In via Valvassori Peroni a Lambrate, la scorsa notte, i carabinieri della stazione locale hanno trovato una donna di 78 anni nascosta in strada tra le auto. In casa sua il figlio di cinquant'anni, completamente ubriaco, che da quanto denunciato dalla donna aveva tentato di strangolarla. L'uomo è stato arrestato dai militari con l'accusa di violenza in famiglia e trasferito nel carcere di San Vittore.