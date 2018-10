in foto: Immagini di repertorio

È stato un ombrello a salvare madre e figlia da un incidente che avrebbe potuto avere per loro conseguenze assai più gravi. Domenica mattina nel Pavese, a Broni, durante una passeggiata mattutina, in Piazza Garibaldi, una donna di 36 anni e la figlioletta di 4, sono state "colpite" da alcuni frammenti di cornicione staccatisi dal municipio: i calcinacci non hanno raggiunto direttamente le due che sono state protette dall'ombrello aperto sulle loro teste a causa della pioggia. La piccola è rimasta illesa mentre la donna, forse per lo spavento, si è accasciata sul marciapiede antistante il municipio: accorsi immediatamente commercianti della zona e passanti che hanno richiesto l'intervento di un'ambulanza. Ricoverata in ospedale per accertamenti, la 36enne è stata dimessa poco dopo. È probabile che le forti piogge che stanno colpendo i comuni lombardi in questi giorni abbiano causato in parte il distacco e quindi la caduta del pezzo di cornicione, ma starà ora all'ufficio tecnico dello stesso Comune di Broni, che ha immediatamente transennato la zona, eseguire tutti i dovuti accertamenti: sarà necessario non solo capire le cause dell'incidente ma anche verificare la tenuta del resto del cornicione della facciata del palazzo comunale.