Una precedenza contesa su un senso unico alternato è bastata a scatenare una rissa che è finita a coltellate. L'episodio ieri sera a Malnate, in provincia di Varese: due automobilisti si sono trovati l'uno di fronte all'altro all'altezza dell'incrocio tra via delle Vittorie e via Podgora. In quel tratto c'è un restringimento di carreggiata che impone il passaggio di un'auto alla volta. A quanto pare, al contrario di ciò che avviene normalmente, nessuno tra i due automobilisti voleva far passare per primo l'altro. Tra i due uomini sono volati prima insulti, che sono poi degenerati in una vera e propria rissa. I due si sono picchiati a calci e pugni davanti allo sguardo allibito dei passanti, che hanno chiamato i carabinieri. A un certo punto uno dei contendenti ha tirato fuori un coltello col quale ha sferrato diversi fendenti all'indirizzo dell'altro automobilista. Quest'ultimo, un uomo di 45 anni, è stato soccorso in codice giallo dal personale del 118 e trasportato all'ospedale di Circolo di Varese: ha riportato una ferita seria, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita. L'altro automobilista è stato identificato dai carabinieri, che indagano per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'aggressore rischia una denuncia con l'accusa di lesioni aggravate.