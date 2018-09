Il cadavere di una donna è stato scoperto questa mattina in un laghetto di Gerenzano, comune che si trova a pochi chilometri da Saronno, in provincia di Varese. A fare il macabro ritrovamento un passante, che stava passeggiando al Parco degli Aironi quando ha notato il corpo di una donna riverso a faccia in giù nello specchio d'acqua, dove non sono presenti ponti. L'uomo ha dato subito l'allarme, ma i soccorritori giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sono adesso in corso le indagini per cercare di dare un'identità alla vittima e soprattutto capire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri, che dovranno innanzitutto stabilire se si sia trattato di un suicidio o di un decesso per altre cause. L'esame esterno del cadavere potrà essere utile a escludere o confermare la presenza di segni di violenza: successivamente sarà l'autopsia a fornire ulteriori elementi agli investigatori. Il ritrovamento è avvenuto pochi minuti dopo le 11: sul posto è arrivato anche il magistrato di turno della procura di Busto Arsizio.