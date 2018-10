in foto: Franco "Schick" Ferrari (Facebook)

Stava camminando sul ghiacciaio del Fellaria, in Valmalenco, assieme alla moglie, a un amico e al suo cane. All'improvviso però il 53enne Franco Ferrari, molto conosciuto nella valle, ha fatto uno scatto probabilmente per rincorrere il cane, ha perso l'equilibrio, è precipitato ed è morto. Questa, stando alle prime ricostruzioni riportate dal quotidiano "Il Giorno", la dinamica dell'incidente costato la vita al 53enne, soprannominato da tutti "Schick". Adesso il paese di Chiesa in Valmalenco, di cui Ferrari era il referente per le pompe funebri e in cui gestiva anche un negozio di arredamenti, è sotto choc per una tragedia assurda che ha privato una moglie del suo amato marito e tre figli del loro papà. L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio su un sentiero considerato non troppo impegnativo: Ferrari era tra l'altro appassionato di escursioni in alta quota, circostanza che aggiunge ancora più incredulità a tutta la vicenda. Quando il Soccorso alpino della guardia di finanza è intervenuto non è stato possibile fare altro che constatare il decesso del 53enne, la cui salma è ancora a disposizione del magistrato di turno: non è ancora arrivato il nulla osta alla sepoltura e non si sa quindi quando saranno celebrati i funerali del 53enne. Le esequie saranno l'occasione in cui tutto il paese e la famiglia del 53enne potranno dare l'ultimo saluto a Schick.