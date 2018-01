Se il primo premio della Lotteria Italia, quella che più comunemente si definisce ‘Lotteria di Capodanno' anche se le estrazioni dei biglietti sono nel giorno dell'Epifania, è andato nel Lazio e precisamente ad Anagni, in provincia di Frosinone, il secondo premio della Lotteria Italia 2017 guarda a Nord: il secondo biglietto, quello che vale 2,5 milioni è stato infatti venduto a Milano. È quello con serie e numero P245714, è stato venduto in via Domodossola 15.

La Lotteria Italia di quest'anno ha distribuito premi per oltre 28 milioni di euro, il tutto grazie a una numero venduto di biglietti che e' stato pari a 8.603.900, che ha dato vita a una raccolta complessiva di 43.019.500 euro. In Lombardia quest'anno sono stati venduti 1.464.290 biglietti venduti; è stata la seconda regione per premi di seconda categoria: oltre al premio da 2,5 milioni la dea bendata ha elargito altri 9 biglietti vincenti da 50 mila euro ciascuno. Terzo posto per l'Emilia Romagna, con 7 biglietti vincenti di seconda categoria, e 5 a testa per Campania e Toscana. Il Piemonte, dove sono finiti i biglietti da 1,5 e 1 milione di euro, resta invece a secco di vincite da 50 mila.(ANSA).