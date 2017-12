Controlli straordinari quelli compiuti dai Carabinieri della Compagnia Milano-Porta Monforte, che hanno letteralmente "preso d'assedio" la zona della stazione ferroviaria di Rogoredo, ed in particolare l'area boschiva compresa tra le vie Sant'Arialdo, San Dionigi e Fabio Massimo, e la parte di via Orwell che costeggia la linea ferroviaria: tutte aree particolarmente impervie e frequentate soprattutto da assuntori di stupefacenti, spacciatori e persone senza fissa dimora.

Il setaccio, compiuto anche con unità cinofili ed un elicottero, ha permesso di tenere sotto controllo l'intera area e controllare complessivamente 127 persone e 25 veicoli. Due le persone deferite al termine dei controlli, durati tre giorni, in stato di libertà: una di esse per inosservanza delle norme di soggiorno ed un'altra per evasione. Complessivamente, nei nove controlli effettuati nell'area da inizio anno, sono oltre quattrocento le persone identificate, di cui 139 straniere ed 87 già note alle forze dell'ordine.