Lodi, camionista gravissimo dopo rissa finita a sprangate: il litigio dopo una discussione su Stalin

Una discussione sulla situazione del loro Paese d’origine, l’Ucraina, (arrivando anche a parlare di Stalin) poi degenerata in rissa e finita a sprangate. Sarebbe andata così, stando a quanto emerge dalle indagini dei carabinieri di Lodi, la rissa tra camionisti che è finita con un 47enne in ospedale in condizioni gravissime.