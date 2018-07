Aggrediscono un poliziotto durante una lite in strada. L'episodio è accaduto nella zona Sud di Milano, in viale Famagosta, all'angolo con via Santander. Un tassista milanese e un passeggero sono stati denunciati in stato di libertà. L'uomo alla guida dell'auto, che ha precedenti, è stato denunciato con l'accusa di violenza e resistenza e minacce a pubblico ufficiale. Il poliziotto ferito, che presta servizio alla polizia di frontiera, in aeroporto, è in osservazione all'ospedale San Paolo e ha ricevuto una prognosi di 20-30 giorni a seguito delle percosse ricevute.

Lite in strada a Milano: aggrediscono un poliziotto

La violenza si è consumata in strada: l'automobile guidata dall'agente di Polizia, un 38enne libero dal servizio, ha incrociato il taxi. Secondo le informazioni apprese, tra i tre, tassista, passeggero e poliziotto, sarebbe nata una lite durante la quale i primi due hanno picchiato l'uomo appartenente alle forze dell'ordine e poi, si sono dati alla fuga.

Fermato un tassista e il suo cliente

Gli autori del gesto sono poi stati incastrati dalla targa e dopo accertamenti con la centrale operativa del radiotaxi di appartenenza, le volanti hanno rintracciato il tassista, un 44enne di Milano, per strada, che aveva ancora la camicia e la carrozzeria del taxi sporchi di sangue, mentre al momento il cliente risulta irreperibile.