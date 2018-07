Spaventoso incendio nella notte a Liscate, nel milanese. Ad andare in fiamme, una ditta che si occupa di cosmetici: si tratta della Muller & Koster Spa – Industry Chemistry, che si trova nel comune della Martesana in via Papa Giovanni XXIII. L'incendio è scoppiato poco prima di mezzanotte: le fiamme si sono innalzate per decine di metri, avvolgendo l'intera azienda che fortunatamente, visto l'orario, era chiusa.

Sul posto sono accorse immediatamente ben ventuno squadre dei vigili del fuoco, ed è stato mobilitato anche il nucleo NBCR (nucleare, batteriologico, chimico e radiologico). Al momento, comunque, non sembrano esserci rischi per i residenti nell'area. Le fiamme si sono propagate in poco tempo all'intero stabilimento. Dall'interno del capannone si sono udite tre forti esplosioni e poi alcune minori poco dopo: le lingue di fuoco si sono innalzate per venti metri di altezza.

Non si sono registrati feriti, ma un vigile del fuoco che era intervenuto sul posto è stato trasportato all'ospedale San Raffaele di Milano per una lieve intossicazione. Le sue condizioni, comunque, non destano preoccupazione. Indagano ora le forze dell'ordine che dovranno stabilire le esatte dinamiche dell'incendio, e capire cosa posso averlo innescato. Previsti anche test sull'aria, visto che all'interno dello stabilimento erano presenti anche diverse quantità di varie sostanze chimiche.