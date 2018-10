in foto: Pasticche di ecstasy (Archivio Getty images)

È bastata una pasticca di ecstasy, droga sintetica molto diffusa nelle discoteche, per far finire un ragazzo nel reparto Rianimazione di un ospedale. È successo nella notte tra sabato e domenica a Legnano, in provincia di Milano. Il giovane, di 17 anni, stando a quanto ricostruito dai carabinieri, ha assunto una pasticca di Mdma (altro nome con cui comunemente è nota l'ecstasy) all'interno di un locale notturno della cittadina in provincia di Milano. Non è chiaro se abbia mischiato la droga sintetica con qualche altra sostanza, ad esempio super alcolici: fatto sta che il giovane improvvisamente ha iniziato a stare male e si è accasciato per terra, in preda alle convulsioni. Gli altri presenti hanno subito chiamato il 118: il ragazzo è stato soccorso dai paramedici ed è stato trasportato d'urgenza in ospedale, dove è stato ricoverato nel reparto di Rianimazione. Fortunatamente le sue condizioni sarebbero adesso stabili e il giovane non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano adesso per ricostruire nei dettagli la vicenda e soprattutto per individuare chi abbia ceduto la droga al minorenne.