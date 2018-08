in foto: Statua della Madonna vandalizzata (Immagine di repertorio)

Due statuette della Madonna sono state distrutte dai vandali, su Pizzo D'Erna. Erano collocate in una nicchia, sulla ferrata Gamma 1 della montagna delle prealpi lombarde che si trova a pochi chilometri da Lecco. Si tratta di una delle ferrate più amate e frequentate dagli alpinisti lombardi. Le statuette, che secondo la comunità locale proteggevano le persone che si trovavano a passare in quei loghi immersi nella natura, si trovavano in un angolo ricavato nella roccia e sono state decapitate da ignoti. Le statuette della Madonna erano lì dall'inizio degli anni Ottanta. Sono stati avviati accertamenti per risalire agli autori dell'atto vandalico.

Danneggiata la croce di Pizzo D'Erna

Si tratta del secondo episodio di vandalismo a distanza di pochi mesi su Pizzo D'Erna. Lo scorso ottobre è stata danneggiata la croce posizionata in vetta alla Grigna meridionale. Gli alpinisti si sono uniti e hanno trovato una soluzione per sostituirla. Si sono impegnati e, a distanza di pochi mesi, hanno riportato in vetta dopo poco tempo una croce nuova, realizzata in ferro.