Brutta disavventura per la nazionale di pallacanestro femminile dell'Australia: tre persone (un uomo e due donne) hanno infatti rubato i bagagli delle atlete all'interno del parcheggio Atm di Lampugnano, nella zona ovest di Milano. I tre sono stati però beccati in flagranza di reato dagli agenti della Polizia di Stato, che stavano pattugliando la zona, e sono così stati arrestati, mentre i bagagli, contenenti gli effetti personali delle atlete compresi i biglietti aerei, sono stati restituiti alle ragazze.

L'episodio è accaduto nella mattinata di mercoledì 14 febbraio, poche ore prima che le ragazze si imbarcassero all'aeroporto di Malpensa per fare rientro in patria: il volo era infatti previsto per la prima serata del giorno di San Valentino. Tre persone, due donne ed un uomo risultati poi essere tre cittadini dell'Est Europa naturalizzati italiani e domiciliati all'interno del campo nomadi di Via Martirano a Milano, hanno prima compiuto alcuni giri di perlustrazione nel parcheggio Atm di Lampugnano, poi hanno puntato sul furgone Mercedes di colore bianco della nazionale di basket femminile australiana, ritornando così poco dopo in zona.

Tornati nel parcheggio, si sono quindi avvicinati al furgone parcheggiato e con una grossa punta di trapano hanno rotto due finestrini, rubando così tutti i bagagli in poco tempo. Caricate le borse sulla propria vettura, una potente Audi A3, stavano per ripartire quando i poliziotti del commissariato di Bonola li hanno arrestati poco prima che facessero perdere le loro tracce. Gli uomini in divisa, infatti, stavano pattugliando proprio il parcheggio Atm, già teatro di numerosi furti negli ultimi tempi.

Sorpresi in flagranza di reato, i tre devono rispondere ora di furto pluriaggravato in concorso: si tratta di un uomo di 42 anni e due donne rispettivamente di 41 e 48 anni, tutti già noti alle forze dell'ordine. I bagagli delle atlete, contenenti effetti personali, documenti e gli stessi biglietti aerei per il viaggio di ritorno, sono stati restituiti alle ragazze, che in serata hanno potuto così fare regolarmente ritorno in Australia.