in foto: (Foto di repertorio)

Un operaio di quarant'anni è precipitato all'interno di una fabbrica a Lainate, nella zona periferica nord di Milano. L'episodio è avvenuto quest'oggi, martedì 30 ottobre, poco dopo le 14.30, in un impianto di via Giovanni Verga. Sul posto è giunto prontamente il personale del 118, intervenuto con un elisoccorso ed un'ambulanza: l'uomo è stato accompagnato poi all'ospedale di Garbagnate Milanese, in codice rosso.

Sconosciute le cause dell'incidente che hanno portato alla caduta dell'operaio quarantenne all'interno dello stabile. L'uomo ha riportato traumi gravissimi e si trova in condizioni disperate. Al momento dei soccorsi, infatti, l'uomo sarebbe già stato privo di conoscenza, come riportato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale di Lainate: a loro spetta ora di accertare l'esatta dinamica dell'incidente nonché le eventuali responsabilità.