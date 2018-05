Tragedia sfiorata a Lainate, nel milanese, dove un uomo di sessantuno anni ha riportato lievi ustioni dopo essere stato colpito da un fulmine mentre stava giocando a golf. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita, e si trova ora al Niguarda dove è stato ricoverato e sottoposto alle cure mediche ed agli esami del caso: le sue condizioni, comunque, non sarebbero preoccupanti.

Tutto è avvenuto poco prima delle diciassette, nella struttura di via Manzoni 45, a Lainate. L'uomo era sul green quando è stato colpito in pieno dal fulmine: probabilmente, ma bisognerà attendere la conferma ufficiale, la mazza da golf ha attratto la scossa elettrica. L'uomo, che non ha mai perso conoscenza nemmeno dopo essere stato colpito, è stato in grado di chiamare i soccorsi e di spiegare cosa fosse accaduto. Portato d'urgenza all'ospedale Niguarda, non sarebbe in pericolo, ma avrebbe soltanto riportato lievi ustioni ad una mano e ad un piede.