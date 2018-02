Entro al fine del 2018, il Duomo, la cattedrale simbolo di Milano, sarà dotata di una nuova illuminazione: il Comune ha infatti sottoscritto un'intesa con Veneranda Fabbrica e A2A per le nuovi luci che daranno risalto alla cattedrale meneghina. Si tratta dell'illuminazione esterna del Duomo, che darà l'opportunità ai cittadini e ai numerosi turisti che visitano Milano ogni anno, di poter godere a pieno della bellezza della cattedrale gotica. Per il progetto, i cui lavori, come detto, dovrebbero terminare entro il dicembre del 2018, sono già pronti 574 proiettori a led che illumineranno tutti il perimetro del Duomo, le coperture e le guglie.

I dettagli dell'accordo.

L'intesa sottoscritta tra le parti prevede la fornitura dei proiettori di nuova installazione da parte di Veneranda Fabbrica e di A2A. Quest'ultima azienda si occuperà di installare le nuove luci e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto che si trova nelle adiacenze del Duomo, mentre la prima azienda si occuperà della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione installato nella sezione della cattedrale. Da parte sua, il Comune di Milano corrisponderà ad A2A una cifra pari a 195mila euro per l'installazione dei nuovi proiettori e si impegna a provvedere al pagamento delle utenze di energia elettrica, limitando l'accensione del nuovo impianto a 3.650 ore all'anno.