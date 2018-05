La nonna gli chiede di abbassare il volume della musica, lui le rompe il naso con un pugno

Un ragazzo di 31 anni è stato arrestato dopo l’ennesima violenza in famiglia. La nonna gli ha chiesto di abbassare il volume della musica e lui, per tutta risposta, le ha rotto il naso con un pugno. Diceva alla nonna e alla mamma: “Sono tornato per rovinarvi la vita, ve ne dovete andare da qua”.