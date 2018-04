in foto: La scopa Nimbus 2000 di Harry Potter (Foto di Simona Chelo via Facebook)

Quattro installazioni anticipano l'atmosfera di magia che si respirerà a Milano dal 12 maggio al 9 settembre. In quei giorni il capoluogo lombardo ospiterà, come altre città in tutto il mondo hanno già fatto, la mostra "Harry Potter: The Exhibition". Si tratta di un viaggio nell'immaginifico mondo creato dalla scrittrice J.K. Rowling e reso celebre dai libri e dai film ispirati al maghetto Harry Potter e a tutti i suoi amici e nemici. La mostra, che sarà ospitata negli spazi della Fabbrica del Vapore, si preannuncia un successo, come avvenuto nelle altre città che l'hanno ospitata: la prevendita dei biglietti è già stata aperta e trovare posto rischia di essere difficile, dal momento che quella milanese sarà l'unica tappa italiana del tour europeo.

Dove sono le installazioni

Adesso i fan milanesi che non riescono a tenere a freno le proprie emozioni per la mostra potranno "sfogarsi" visitando le quattro installazioni disseminate in città per anticipare e pubblicizzare la mostra. Si tratta della Ford Anglia, l'auto volante della famiglia Weasley, della scopa volante Nimbus 2000, del "Cappello parlante" e dell'elfo domestico Dobby. Le installazioni si trovano rispettivamente in piazza Cadorna, vicino all'ingresso della fermata metro Moscova, in piazza Missori e in piazza Argentina. Si tratta di riproduzioni in scala reale o in alcuni casi maggiorata degli oggetti e dei personaggi che sono apparsi in diversi capitoli della saga. La Ford Anglia volante ha accompagnato spesso Harry e i suoi amici nei viaggi da e verso Hogwarts, dove ha sede la scuola di magia frequentata dal mago e dai suoi amici. La scopa volante è invece stato il "mezzo" fornito a Harry Potter per partecipare ai tornei di "quidditch", lo sport più popolare nel magico mondo di Hogwarts. Sempre legato alla scuola è il "cappello parlante": è stato lui, all'inizio del primo anno di studi, a smistare gli studenti tra le quattro "case" in cui è suddivisa la scuola (Grifondoro, Tassofrasso, Corvonero e Serpeverde), simili alle confraternite delle università statunitensi. L'elfo Dobby, infine, è protagonista di numerose avventure insieme ad Harry.