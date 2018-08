Vienna è la città più vivibile del mondo grazie alla sua cultura e alla cura dell'ambiente, grazie alle infrastrutture, alle cure mediche e all'educazione. La capitale austriaca si piazza al primo posto nella "Global Liveability Index 2018" stilata dall'Intelligence Unit dell'Economist. Per la prima volta nella storia della classifica Vienna conquista il primo posto e scavalca l'australiana Melbourne, al top per diverse edizioni del rapporto. Al terzo posto c'è Osaka, in Giappone, poi Calgary, Sydney, Vancouver, Tokyo, Toronto, Copenhagen e Adelaide. Per quanto riguarda le italiane Milano si piazza al 46esimo posto e Roma al 55esimo, due posizioni prima di New York, che si trova al 57esimo posto.

in foto: La classifica delle migliori e delle peggiori 10 città del mondo

La classifica delle 100 città più vivibili del mondo

1. Vienna

2. Melbourne

3. Osaka

4. Calgary

5. Sydney

6. Vancouver

7. Tokyo

7. Toronto

9. Copenhagen

10. Adelaide

11. Zurich

12. Auckland

12. Frankfurt

14. Geneva

14. Perth

16. Helsinki

17. Amsterdam

18. Hamburg

19. Montreal

19. Paris

21. Berlin

22. Brisbane

23. Honolulu

24. Luxembourg

25. Munich

26. Wellington

27. Oslo

28. Dusseldorf

29. Brussels

30. Barcelona

30. Lyon

32. Pittsburgh

32. Stockholm

34. Budapest

35. Hong Kong

35. Manchester

37. Singapore

37. Washington DC

39. Madrid

39. Minneapolis

41. Dublin

42. Boston

43. Reykjavik

44. Chicago

44. Miami

46. Milan

46. Seattle

48. London

49. San Francisco

50. Atlanta

50. Los Angeles

52. Cleveland

53. Detroit

54. Lisbon

55. Rome

56. Houston

57. New York

58. Taipei

59. Seoul

60. Prague

61. Lexington

62. Buenos Aires

63. Santiago

64. Bratislava

65. Warsaw

66. Nouméa

67. Montevideo

68. Moscow

69. Dubai

70. St Petersburg

71. Abu Dhabi

72. Athens

73. San Jose

74. Suzhou

75. Beijing

76. Tel Aviv

77. Tianjin

78. Kuala Lumpur

79. Sofia

80. Lima

81. Shanghai

82. Belgrade

82. Bucharest

82. Shenzhen

85. Kuwait City

86. Johannesburg

87. Doha

88. Rio de Janeiro

89. San Juan

90 Dalian.

90 Muscat

92. Pretoria

93. Sao Paulo

94. Bahrain

95. Guangzhou

96. Panama City

97. Qingdao

98. Amman

98. Bangkok

100. Almaty