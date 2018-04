in foto: Rihanna in veste di truccatrice (Facebook)

Immaginate di recarvi in un negozio di make up e di essere truccate da Rihanna. È accaduto nel punto vendita Sephora in corso Vittorio Emanuele II, nel centro di Milano. La cantante negli scorsi giorni era in città per lanciare una sua linea di trucchi, il brand "Fenty Beauty". Per farlo, si è improvvisata commessa e ha truccato diverse fan che si erano prenotate per tempo per l'evento: tra questa anche Cleo Toms, una youtuber molto seguita per i suoi tutorial su come truccarsi. Altri e altre fan della popstar delle Barbados si sono dovuti "accontentare" di scattare foto alla loro beniamina, accalcandosi all'uscita dello store nel centro della città. Le foto sono naturalmente finite sui social network, dove l'insolita veste di Rihanna ha riscosso molto successo. Non era comunque la prima volta che accadeva: ad aprile dello scorso anno la cantante si era improvvisata commessa in un negozio del brand Puma a Los Angeles.

L'ultimo concerto di Rihanna a Milano era stato molto criticato

L'ultima apparizione di Rihanna a Milano, nelle consuete vesti di cantante, non aveva riscosso molto successo: nel luglio del 2016 in tanti avevano criticato la popstar per la sua esibizione "striminzita" allo stadio Meazza di San Siro. Il concerto della cantante, iniziato in ritardo, era durato poco più di un'ora, compresi i cambi d'abito. In tanti, anche tra i suoi fan più accaniti, non avevano dunque gradito la performance dell'artista, giudicandola "vergognosa".