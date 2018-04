in foto: Immagine d’archivio

Tragico incidente nel pomeriggio del 25 aprile a Mediglia, nella Città Metropolitana di Milano. Un veicolo guidato da un uomo di 44 anni si è ribaltato finendo in un campo, dopo che il conducente aveva perso il controllo dell'auto che guidava sulla strada provinciale 39. L’incidente mortale è avvenuto all’altezza di Mediglia e l’uomo al volante dell’auto è morto all’istante. La vittima è un 44nne residente a Castiraga Vidardo, nel lodigiano.

L’episodio fatale è avvenuto intorno alle 14:30 di oggi, mercoledì 25 aprile. L’uomo era alla guida della sua Citroen C3 quando ha invaso la corsia opposta, finendo poi fuori strada. I carabinieri sono intervenuti per i rilievi del caso e per provare a capire quale motivo abbia portato l’uomo a invadere l’altra corsia e successivamente allo schianto mortale. Finora non sono ancora state accertate le cause dell'incidente: le indagini vengono condotte dai carabinieri del comando di San Donato.

Subito dopo l’incidente, avvenuto sulla strada provinciale ‘Cerca’, l’allarme è stato lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto l’auto finita fuori strada. Oltre ai carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i soccorsi del 118. Per riuscire a estrarre la vittima dal veicolo è stato necessario tagliare le lamiere dell’auto. La strada provinciale è stata chiusa al traffico per facilitare le operazioni di soccorso e il traffico è stato deviato su altre strade locali.