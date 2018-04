in foto: L’orsacchiotto rubato alla neomamma di Varese

L'appello su Facebook di una neomamma: "Dall'ospedale del reparto ostetricia dell'ospedale di Varese mi è stato portato via l orsetto col nome del mio bambino, non voglio far polemiche ma potreste riportarlo alle ostetriche, per favore. Grazie". Questo il messaggio pubblicato da Cristina Gherardi sul gruppo Facebook ‘Oggi nel Varesotto'. Alla neomamma qualcuno ha rubato l'orsacchiotto per il figlio Tommaso appena nato.

Tantissimi, oltre duecento per ora, i commenti sotto al post. "Che amarezza come si fa. …..non mi meraviglio più di niente rubano pure i fiori ai cimiteri", scrive Giuseppe. "Che vergogna, ma veramente la gente non ha più un minimo di umanità, caspita una mamma ci tiene a queste cose, magari l'ha fatto lei stessa", commenta Daiana.