Tragedia sui binari nella mattinata di oggi – lunedì 20 agosto- tra le stazioni di Certosa di Pavia e Pavia. Qui un uomo, le cui generalità ed età non sono al momento note, è stato travolto e ucciso da un treno. Quando il personale sanitario e le forze dell'ordine sono giunte sul luogo dell'incidente non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione per le operazioni di recupero del corpo e per gli accertamenti del caso, con disagi per i passeggeri che hanno visto accumularsi il ritardo delle corse sulla linea Milano-Voghera-Tortona.

Da quanto si apprende l'incidente è avvenuto attorno alle 8.30 quando l'uomo è stato investito da un treno di passaggio nella stazione di Borgarello. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto e non è esclusa alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di un gesto volontario, ma anche di una tragica fatalità, con l'uomo che non si è accorto del sopraggiungere del treno mentre attraversava i binari. Sul posto, oltre ai sanitari, gli agenti della polizia ferroviaria e il persona della polizia scientifica della questura di Pavia, che hanno eseguito i rilievi utili all'indagine e a ricostruire l'accaduto.